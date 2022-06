Un verano de festival de teatro en festival y tiro porque ya (me) toca

Safo es la apuesta teatral que une a la rockera Christina Rosenvinge, que pone la música y será parte del elenco, a la directora de escena Marta Pazos y a María Folguera, que pondrá la dramaturgia. Si a eso se añade un estupendo elenco que incluye a Natalia Huarte, no hay duda de que Safo va a reinar, al menos desde el punto de vista mediático y en el interés del público.

Incluso no se han olvidado de los niños y han programado Olympus kids: amazones, prometeu, demèter la creación de Agrupación Señor Serrano para niños de 7 a 11 años, a la que está prohibido que asistan los adultos. O el espectáculo de danza familiar Loop de Arcaladanza. Y, en el propio teatro griego FIQ (¡Despierta!), un espectáculo de acrobacias.

No son las únicas obras que vendrán de allende de los mares. La más interesante será una versión musical de La vida es sueño que viene de Chile. Pero también habrá de Argentina (La celosa de sí misma), Colombia (¡Donde hay agravios no hay celos!), de Guatemala (El Polpo Vuh), de México (Amor: Laberintos para cuerpos y pantallas y En perseguirme mundo ¿qué interesas?). Hasta de Nueva York llegará una versión de aspecto violento de La vida es sueño.

Y con todo y con eso, el festival incluye todavía más obras de diferentes puntos de España, pero sobre todo de Galicia, la comunidad invitada. De donde llegan Estela do día, Calderón enamorado, A barca do inferno, Arte sen guión y el estreno absoluto de Toffana, la historia del veneno indetectable que persiguió la Santa Inquisición.

Entre los estrenos de este festival, no cabe duda de que el público está esperando Miles Gloriosus. ¿Porque es una comedia de Plauto? Pues probablemente no. La están esperando porque la protagoniza el simpático Carlos Sobera que se mete todas las noches en su casa como el celestino o el cupido de First Dates. Al que acompañan otros actores populares como Elisa Matilla o Juanjo Cucalón. Todos bajo la dirección de Pep Antón que ya ha demostrado en este teatro sus dotes para la comedia de enredo y popular.