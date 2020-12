¿Techo de cristal o suelo pegajoso? Solamente el 0,2% de las mujeres artistas han cotizado más de 35 años

Es interesante que el estudio indica que, frente al 36,6% de los hombres artistas que mantienen una relación estable con alguna galería, ellas son el 27%; es decir, no llegan ni al 30%. Sin embargo, galerías como Casado Santapau, F2, Juana de Aizpuru o La Caja Negra, entre otras, afirman que su criterio a la hora de elegir artistas es “de calidad” y no de género. Estas afirmaciones siempre me han resultado interesantes porque “la calidad” se usa siempre como respuesta estándar cuando preguntamos por paridad; supongo que damos por hecho que no hay obras mediocres de hombres artistas en ninguna galería… Para lo que sirven estudios como este es, también, para que quienes antes no miraban con perspectiva de género, ahora sí lo hagan, como Miguel Ángel Sánchez de ADN Galería, quien reconoce que antes no pero que ahora sí tiene en cuenta a quién incorpora a su galería: «No, nunca lo tuve; no obstante, actualmente intento tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Y de hecho, las próximas incorporaciones serán artistas mujeres para equilibrar en la medida de lo posible».

El estudio, de más de 150 páginas, es una foto fija de la situación de la desigualdad de género en el sistema del arte en nuestro país. Su lectura merece la pena porque nos permite situarnos en el presente y ver los avances de los últimos años (alerta spoiler: la amplia mayoría consideran que ha sido el movimiento feminista y el activismo social el que está provocando cambios en pos de la paridad, y no la Ley 3/2007, que ni se cumple ni penaliza su incumplimiento).

Como señalo en una parte de mi capítulo, ese «espejismo de la igualdad» (que decía Amelia Valcárcel) que planea sobre algunas respuestas no puede sino ser discutido a base de ver los datos, que pese a haber mejorado en los últimos años, siguen siendo muy desiguales. Este estudio pormenorizado, además, abarca cuestiones de diversidad racial, funcional, de clase… y de situación vital de los y las artistas, algunas con hijos, otras mayores, algunas con galería, otras en colectivos… Y es que solamente con una mirada interseccional y amplia a nuestro sector tendremos suficientes argumentos y herramientas sobre la mesa para abordar, en el futuro próximo, un sistema del arte más igualitario y feminista.