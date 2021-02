Telecinco rescata 'El precio justo', aunque no como lo recordabas

Cifras que hoy en día son impensables, entre otras cosas porque hay más canales, aunque también existieran las privadas en sus últimos tres años de emisión. Con esos datos ¿quién no se acuerda de El precio justo? Dada la obviedad de la respuesta, Telecinco ha decidido rescatar el programa.

Muchos recordarán no sólo a Joaquín Prat y azafatas como Beatriz Rico, Yvonne Reyes o Arancha del Sol, sino también la mítica voz de Primitivo Rojas locutando, así como el gesto con el brazo del presentador, con el que daba comienzo a las secciones o invitaba al plató a los seleccionados, al grito de ”¡A jugar!”.

Seis años después de su desaparición, en 1999, TVE decidió reeditar el programa y poner al frente al presentador Carlos Lozano, en la franja de la tarde. Con esta nueva cara el concurso estuvo en emisión hasta 2001. Su voz en off era la de Guillermo Romero, que además llegó a presentar el espacio.

La televisión que se hace ahora no tiene nada que ver con la de los noventa, pero el programa tratará de ser fiel en todo lo que pueda al original. Esto es lo que se sabe por ahora de esta nueva versión:

Aunque una de las grandes figuras del concurso era la de Primitivo Rojas, la cadena no ha buscado un sustituto a su voz.

La dinámica

Será, como han avanzado desde Mediaset, un formato renovado —producido en colaboración con Fremantle (Got Talent, Mask Singer)— que “respetará su esencia y potenciará los elementos más icónicos que lo han convertido en el game show más veterano de la historia de la televisión a nivel mundial”.

La dinámica será sencilla, como en su adaptación original —dado que el formato estaba basado en el estadounidense e The Price is Right—. Es decir, en cada programa varios concursantes anónimos tendrán que adivinar el precio de uno o varios objetos. No pueden pasarse al decir la cuantía, únicamente acertarla o quedar por debajo, y el que más se acerque al precio real gana. Tras la primera fase, se llega a la ronda final, con premios grandes o dinero en efectivo.