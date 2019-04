Telecinco estrena el 'docureality' sobre Isabel Pantoja en la final de 'GH DÚO'

No ha habido que esperar a que su barco velero cargado de sueñosllegue a Supervivientes 2019: la Isabel Pantoja más teatral se ha estrenado antes en Mediaset con el reencuentro con su pequeño del alma (que ya no tiene la piel de canela), porque ante todo es madre. La Pantoja no necesita bata de cola para brillar, aunque la mueva como nadie, y su hijo ha heredado su expresividad. Esto es el relato de un docureality o una telenovela, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, protagonizada por Kiko Rivera, María Jesús Ruiz e Isabel Pantoja (¿en el papel de Susana Dosamantes?).

María Jesús Ruiz ganó, pero el protagonista fue Kiko Rivera: la historia de una derrota. Todos lo daban por ganador, pero no venció.

La villana

La leña ardió, porque en la telerrealidad también hay villanas como en las telenovelas en las que María Jesús Ruiz dice haber triunfado en America Latina... (al otro lado del charco es mucho más fácil alcanzar el éxito. En Nueva York Kiko Rivera es como Bob Dylan, aunque a él le viene de familia, que Isabel lleva una vida ‘haciendo las américas’). En GH DÚO la antagonista ha sido ella, a pesar de que ha vivido dramas como la protagonista más sufrida: ha pasado de perder la salud por el ano en 2018 a someterse de nuevo a lo peor de los concursos de belleza en Gran Hermano: “Esto es como los certámenes de las misses, siempre hay alguien que lleva la corona puesta antes de la noche de la coronación”. Que no te engatuse su sufrimiento. La exmissespaña, insistimos, tiene tablas en esto de las telenovelas: véase este brillante videobook.