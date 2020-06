Telecinco evidencia que la estrategia de Antena 3 con las series no es una regla de oro

No es que Telecinco se haya quedado sin series en su parrilla y Antena 3 siga preparando ficciones. Mientras que Atresmedia ha cogido la dinámica de estrenar sus series en Atresplayer Premium, luego emitirlas en abierto y, gracias a su acuerdo con Netflix , después colarlas en la plataforma, la cadena de Mediaset, que parecía dormida en los laureles, sigue otra estrategia. Telecinco ha optado por una dinámica completamente distinta: su acuerdo con Amazon Prime Video consiste en estrenar sus ficciones en esta plataforma y, cuando se acabe la exclusividad de sus productos, emitir las series en abierto.

No son las únicas estrategias de ambas cadenas. Atresmedia se empeña desde julio de 2018 en emitir capítulos de 50 minutos —su regla de oro—, pero Mediaset no está dispuesta a renunciar a episodios de 70. No le va mal: tiene mucha mejor suerte en audiencia con sus ficciones que Antena 3. A juzgar por sus buenos datos, las series más largas son las que mejor se adaptan a las necesidades de programación de Telecinco como televisión comercial en abierto.