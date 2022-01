Las armas de Telecinco para rescatar el éxito de 'Gran Hermano' con 'Secret Story'

Carlos Sobera: “Me gustan mucho los programas con gente corriente, es la única capaz de sorprenderte. Los famosos tienen una mochila que conocemos y ya tenemos un juicio sobre ellos”. Su secreto para conectar con el público es ser “tremendamente natural y respetuoso con todo el mundo”, porque “para juzgar ya está la audiencia”. Y, aunque nadie desconoce su trayectoria como actor, no interpreta en el plató. “La impostura provoca rechazo, aunque pueda poner cara de Clint Eastwood (sin escupitajo)”, bromea.

Toñi Moreno: Aunque pocos lo recordaban, la presentadora ha incidido en la rueda de prensa en que ya presentó un reality hace 20 años. Sin embargo, como ya han pasado dos décadas, es como un estreno para ella. “Soy espectadora de telerrealidad, llego a casa y disfruto con esa desconexión. Yo soy como los que entran a la casa, una cara nueva. Si tienes un secreto, a la última que debes contárselo es a mí”.

Sandra Barneda: “El reality es más auténtico y genuino que la política. De hecho, la política es un reality también. Siempre digo que La isla de las tentaciones me ha hecho mejor persona y me ha ayudado a saber escuchar”. Respecto a los secretos que puedan tener los concursantes, está convencida de que “todos tenemos un best-seller en nuestra vida”. A ella no se le va la lengua (como a Toñi Moreno), se considera una “superguardiana de secretos”.