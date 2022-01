Una teleoperadora desvela la verdad sobre lo que siempre te preguntas cuando te llaman

A mí una vez me dejaron "en espera" pero no me pusieron musiquita. Y oí cómo decían ¿nos vamos a comer? Y se fueron. Y ahí me quedé 🤷🏼‍♀️



Que los trabajadores tienen que comer, obvio pero me podían haber dicho que llamase en una hora o algo así 😳😭 https://t.co/ifaOXD33S0