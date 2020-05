Telepizza asegura que el acuerdo de los menús infantiles con Madrid ha generado pérdidas a la empresa

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Un hombre recibe varios menús infantiles de Telepizza en el madrileño barrio de abrantes el 20 de marzo de 2020 (Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images).

El grupo Telepizza ha informado este jueves de que “da por finalizado” su acuerdo con la Comunidad de Madrid para repartir un menú diario entre menores que quedaron en situación de vulnerabilidad, y ha asegurado que perdió dinero con la iniciativa y que participó por “responsabilidad”.



La cadena de pizzerías ha revelado que entregó comida a un 24% de los menores que tenían derecho a ello (2.800 sobre un colectivo formado por 11.500 niños), y ha incidido en que los 5 euros que recibía por menú no cubrían los costes asociados al operativo montado para repartirlos a través de 98 de sus tiendas.



La colaboración con la Comunidad acabará según la empresa el próximo 14 de mayo, un acuerdo que ha suscitado en estas semanas una intensa polémica a nivel político, ya que desde la oposición y el Gobierno central han criticado al Ejecutivo regional madrileño por considerar que el menú facilitado no era el más apropiado a nivel nutricional.



La Comunidad de Madrid ha informado este jueves que dará por finalizado el próximo 18 de mayo el acuerdo que mantiene con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para dar menús escolares a alumnos de familias receptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una vez que las empresas de catering habituales vuelven a abrir y pueden distribuir comida a los alumnos que lo necesiten.



Desde Telepizza han subrayado que el proyecto surgió después de que el equipo liderado por Isabel Díaz Ayuso pidiera a mediados de marzo -tras el cierre de los colegios y, por ende, de los comedores escolares- ayuda a compañías con presencia en la Comunidad para ofrecer menús a un colectivo potencial de 11.500 niños con beca comedor por Renta Mínima de Inserción (RMI).



La colaboración -también se sumaron las cadena Rodilla y Viena Capellanes- inicialmente abarcaba desde el 18 hasta el 31 de marzo, aunque se amplió posteriormente tras prolongarse el estado de alarma.



“La compañía no aceptó la colaboración con la Comunidad de Madrid por motivos económicos ni de negocio, ya que es un servicio deficitario por el que Telepizza ha asumido las pérdidas por responsabilidad con los más vulnerables, dada la situación de emergencia y siempre con la máxima transparencia”, han defendido.



Han apuntado que entregaron cerca de 92.000 menús de los 130.000 que según la Comunidad de Madrid se han distribuido entre los menores en el marco de este programa, y han precisado que se reciben los cinco euros de subvención por cada lote entregado.



Esta cantidad “no cubre el coste del menú, mano de obra, mantenimiento, logística y apertura de los establecimientos que se han puesto a disposición de la Comunidad exclusivamente para dar este servicio”, han afirmado.



En el apartado nutricional, los responsables de Telepizza han defendido que en los 33 días lectivos en que se ha entregado este menú, en ocho había pizza (una vez por semana), ya que la comida cambiaba a diario y se alternaba con hamburguesa, ensalada, pasta y pollo.



La cadena de pizzerías ha recordado que actualmente colabora con otros 17 ayuntamientos e instituciones públicas para “paliar y mejorar la situación de los colectivos más vulnerables, con independencia del partido político que gobierne en cada localidad”, y ha citado como ejemplo los casos de Castellón (donde reparte menús de otra empresa) y La Línea (distribuye menús infantiles a familias vulnerables), entre otros.