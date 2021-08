Telma Ortiz, la discreta hermana de Letizia que acaba de ser madre

Soccrates Images via Getty Images

Telma Ortiz , la hermana pequeña de la reina Letizia , no suele acaparar titulares ni hablar con la prensa. Prefiere llevar una vida discreta que no trasciende a los medios de comunicación, salvo algunas excepciones. Estos días, Ortiz es noticia porque ha dado a luz a su segunda hija a los 47 años, la primera con su pareja actual, Robert Gavin .

La pareja se conoció en Andorra, donde la hermana de Letizia solía pasar fines de semana esquiando con su hija Amanda. Por aquel entonces, Gavin estaba casado con Sharon Corr, del grupo The Corrs, con la que tiene dos hijos. La relación de Bonnar y Ortiz comenzó meses después de que el abogado y la artista se mudaran a Madrid en 2018.

A pesar de que la pareja lleva su relación con máxima discreción y nunca han hecho declaraciones a la prensa, Telma saltó a la palestra mediática a principios de agosto por la canción que le ha dedicado Sharon Corr. Se llama The Fool and the Scorpion y escorpión es lo más bonito que la artista le dice a Ortiz en el tema. En la canción, Corr habla de Telma como “la hermana retorcida de la reina”, denuncia que la traicionó y que está completamente “rota” por la ruptura.