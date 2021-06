¿Temes que la vacuna te pille estando de vacaciones? Esto te interesa

No obstante, para casos en los que vayas a pasar sólo unos días fuera de tu comunidad, quizás no es necesario realizar este trámite para la vacuna. Si estás pendiente de una segunda dosis y la cita que te sugiere inicialmente el sistema de tu comunidad (ya sea por teléfono, aplicación o mensaje de texto) coincide por unos días con tus vacaciones, puedes solicitar una modificación en la fecha, y si tu comunidad te da la posibilidad de retrasarla unos días, no habrá problema.

Salvo la de Janssen, todas las vacunas que se ponen en España requieren dos pinchazos, separados entre sí por 21 días en el caso de Pfizer, 28 días en el caso de Moderna, y “preferentemente” 12 semanas en el de AstraZeneca. Sin embargo, “hay un cierto margen de tiempo entre lo que estipula la ficha técnica de la vacuna y la fecha en que te pongas realmente la segunda dosis”, explica García Rojas. “Lo adecuado siempre es seguir la ficha, pero siempre hay situaciones en las que eso no es posible y se puede retrotraer unos días”, apunta el vacunólogo, y así se ha hecho en algunos países en función de las circunstancias.

Ojeda considera que para los desplazamientos de una semana no merece la pena solicitar la vacuna estando de vacaciones. “Más bien estaríamos hablando de personas que se desplazan por un tiempo, mínimo dos o tres semanas”, sostiene el epidemiólogo. “Si el sistema de vacunación se hubiera hecho pensando en eso, no vería ningún problema en vacunarse en esa semana, pero si tenemos un sistema imperfecto, que en diciembre no se organizó planificando los desplazamientos, quizás es mejor no hacerlo más complicado”, resume Ojeda.

La otra opción, si el ciudadano tiene margen de maniobra, es cambiar las fechas de veraneo y esperar a recibir la vacuna en el lugar de residencia habitual, “entre otras cosas —comenta García Rojas— porque si la vacuna te produce efectos secundarios estando de vacaciones, maldita la gracia”.

Hay vacunas para todos

Algunos de los problemas planteados con la idea de la vacunación en vacaciones proceden de las dudas ante una eventual falta de vacunas en algunas comunidades por la desigual distribución del turismo en España, pero esto, según Amós García Rojas, tiene fácil solución. “Algunos lugares, como las islas, todo el Mediterráneo y parte de Andalucía, son más sensibles a recibir a personas desplazadas en vacaciones, y entiendo que puedan ser más reticentes [a ofrecer la vacunación a turistas nacionales] por la cantidad de vacunas disponibles, pero creo que eso es del todo llevadero, pues lógicamente se derivarían más vacunas a esas comunidades”, señala.

Ya sea antes de la vacunación de esas personas desplazadas o a posteriori, las comunidades podrían recibir las dosis empleadas para que el Ministerio de Sanidad “reponga” ese ‘gasto extra’ de vacunas, coincide José Jonay Ojeda, que recuerda que con la compra que hizo la Unión Europea, a España le corresponde un total de vacunas superior a la población del país.