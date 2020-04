Viví en un templo budista y esto es lo que aprendí para llevar mejor la cuarentena

Aunque vivo en casa con mi madre, quedarme a solas con mis pensamientos durante tantos días puede ser insoportable. Hay momentos de hastío, aburrimiento y autoestima baja en los que preferiría hacer cualquier otra cosa que no fuera seguir aquí sentada. Me gustaría tener cosas que estoy segura me ayudarían a soportar mejor la soledad: productividad para recibir la validación de los demás, tareas para estar en movimiento y así no reconocer ante nadie que estoy triste y videoconferencias ya programadas para acallar la voz de de mi interior que me dice que a la gente no le gusto.