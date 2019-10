Si tienes más de un hijo seguro que te has hecho esta pregunta... y es lo más normal

A post shared by Jaime Pressly (@jaimepressly) on Jul 19, 2019 at 10:52am PDT

Es mucho lo que hay en juego: “El hijo menos favorito a veces me cuenta que ha interiorizado la sensación de ser ignorado, de no ser nunca suficientemente bueno y de sentirse inadecuado. El favorito también puede sufrir, ya que a veces desarrolla inseguridad por miedo a perder su posición de favorito y por la presión de mantener las altas expectativas de sus padres”.

En el peor de los casos, puede hacer que los dos hermanos se pasen la vida enfrentados. Un estudio de 2010 sugiere que cuando los padres le dedican un trato preferente a uno es menos habitual que los hermanos se apoyen entre ellos cuando son adultos. “Puede provocar enfrentamientos muy graves entre hijos adultos”, asegura John Duffy, psicólogo y autor de Parenting the New Teen in the Age of Anxiety.