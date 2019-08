Tengo 53 años y por primera vez en mi vida estoy completamente sola

Aunque mis días son bastante activos y tengo gente a mi alrededor, no me gusta vivir sola. Las tardes son de lo más duras, sin cenas familiares y sin el olor a comida que reúna a todos en la cocina, sin que mis hijos tengan que esquivar a los perros para contarme qué tal les ha ido el día. Hank sigue echado en el suelo de la cocina, esperando a que me ponga a picar verduras para que le eche los recortes. La mirada triste que me parece ver en sus ojos cuando se da cuenta de que no hay nadie para quien cocinar me pone tan triste que saco de la nevera un puñado de zanahorias baby para dárselas.

Estar sola en la cama tampoco es fácil. Pese a los problemas que hubo en mi matrimonio, echo de menos la presencia de otro cuerpo —sin pelo— en mi cama por la noche. “No te ofendas”, le digo a Sugar, que se ha levantado de golpe de la mesa justo en ese momento. Camina de lado hasta mi brazo, ronroneando suavemente. No es sólo intimidad física lo que ansío, pienso para mí misma pasando la mano por la espalda de Sugar. Sigo sin imaginarme un futuro en el que no sea parte del mundo de otra persona. Eso me revuelve. Me siento a la deriva, como si estuviera flotando en el mar, y me aterra darme cuenta de que nadie sabe dónde estoy.