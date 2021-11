Tengo ansiedad y ¿ahora qué?

Un paciente me dijo un día en consulta que la ansiedad es como cuando te para la Guardia Civil en un control y sabes que no has hecho nada pero sientes un nudo en el estómago que no se va. Quiero que sepas que en realidad, la ansiedad no es buena o mala; es adaptativa o desadaptativa y se trata de un mecanismo que nos ayuda a afrontar una situación fuera de nuestro control y que es necesario para rendir de una manera óptima en nuestro día a día.