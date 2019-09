Tengo tres enfermedades mentales y así vivo con ellas

Tener varias enfermedades de salud mental también afecta a cómo me percibe la comunidad médica y a la ayuda que me ofrece. A lo largo de los años, me he dado cuenta de que los médicos de cabecera no saben abordar tres problemas distintos y prefieren centrarse en la enfermedad con la que se sienten más familiarizados. Esto implica que muchas veces salgo de la consulta sin apoyo para las otras dos enfermedades y que estos médicos no logran abordar el modo en que estas tres enfermedades interactúan. También tienen miedo de cambiarme cualquier medicamento porque todos los que me tomo actúan juntos en un delicado equilibrio.