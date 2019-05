Pablo Motos cuenta en 'El Hormiguero' uno de sus grandes problemas estilísticos

El Hormiguero (Antena 3) cerró esta semana con un invitado muy especial. El cantante internacional de reguetón, Daddy Yankee, visitó el programa de Pablo Motos. El artista está promocionando tanto su concierto en Madrid como su nuevo éxito, Con calma.

El músico puertorriqueño, a parte de levantar la polémica cuando interpretó el tema en el plató, le entregó al presentador una gorra y una camiseta con su marca.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Esos regalos llevaron a Motos a confesar su problema con sus gorras: “Tengo un problema con esto. Me ponga lo que me ponga tengo cara de idiota. Me ves así (sin gorra) bien... Y me la pongo esto y ya verás”.

Daddy Yankee le comentó que, en vez de ponérsela él para delante de manera normal, se la coloca con la visera para atrás. Motos le hizo caso y se la puso de esta manera.

Sin embargo, las hormigas y el propio cantante le recomendaron que mejor se la quitara, mientras no paraban de reírse.