"Tenía ahí el almuerzo de un león": la reacción de Fernando Tejero al ver desnudo a un actor de 'Aquí no hay quien viva'

Otra de las anécdotas que comentó Tejero de la serie fue una de las últimas secuencias de la producción, cuando grababan 18 o 19 horas al día. “Había una secuencia que estábamos en un bar con toda la figuración y llega un punto que estás agotado y la cabeza no te da para más y yo me equivocaba y me equivocaba... Me miraban todos con unas caras. Tenía un parrafazo histórico y cuando parecía que ya lo iba a decir, me equivoqué en la última frase. Dijeron todos: ‘Ohh’. Me dio un ataque de risa que ya ni para delante y para detrás”, detalló.