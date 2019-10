Estaba tardando y tenía que llegar en algún momento. Han sido muchos roscos y programas de Pasapalabra (Telecinco) como para borrar una expresión tan habitual de la mente de Orestes.

El concursante castellano, cuando iba por la séptima pregunta en El Tirón, soltó un espontáneo “paso” al no caer en su respuesta, tal y como hacía cuando desconocía una palabra en el rosco.

Este error provocó la risa de Christian Gálvez que le dijo que no podía pasar. Orestes contestó entonces un “ninguna” y falló.

“Me encantan estos homenajes a nuestro pasado. Pero aquí no hay rosco, no hay Pasapalabra... Pero me ha encantado”, le comentó el presentador. Orestes también se tomó con buen humor este guiño al anterior concurso de Telecinco.

Desde el pasado viernes, el canal de Mediaset está emitiendo El Tirón y no Pasapalabra, tras la prohibición del Tribunal Supremo.