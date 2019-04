Tensa entrevista a Álvarez de Toledo en 'Cuatro al día': "No tergiverse mis palabras, por favor”

″¿Va a pedir a la Universidad que tome medidas?”, ha repreguntado el periodista.

“Niñatos, totalitarios...”, ha vuelto a responder Álvarez de Toledo.

“Yo le estaba preguntando. A parte de hacer la diferencia entre pijo y no pijo, dependiendo de si protestan o no, le pregunto si va a pedir...”, ha continuado Sánchez antes de que la política popular lo interrumpiese.

“Pero qué está diciendo de si protestan o no. Perdóneme, yo no he dicho pijos o no pijos. No me cambie a mí las palabras. Lo que estoy diciendo es que jóvenes que se dedican a reventar actos democráticos en un foro público son unos pijos que no son conscientes de lo que vale una democracia y lo que cuesta un Estado de Derecho. Lo importante que es la convivencia y la paz. No tergiverse mis palabras, por favor”, ha respondido.