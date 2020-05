"No sé si le queda alguna pregunta más": tensión de Espinosa de los Monteros con un periodista

El dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha protagonizado un momento de tensión con un periodista durante una rueda de prensa que ha dado en el Congreso.

El informador quiso saber la opinión del político sobre las agresiones que sufrieron varios reporteros el sábado durante las manifestaciones convocadas por Vox contra el Gobierno.

El asunto no le gustó a Espinosa de los Monteros, que evidenció su profundo malestar en su respuesta. “No sé si le queda alguna pregunta más, Javier”, le dijo, ante lo que el periodista respondió, sorprendido, con un escueto “no”.

″¿No? ¿Seguro? Me pregunta por agresiones a periodistas... no, es que igual me quería preguntar por las agresiones a los que acudían a la manifestación. Por eso digo, que igual me querían preguntar por eso también. ¿O eso no?”, desafió el dirigente de Vox. “De momento le he preguntado lo que le he preguntado”, trató de zanjar el periodista.

Finalmente, Espinosa de los Monteros afirmó que Vox condena “cualquier agresión a cualquier persona en cualquier situación” y que no aceptan la violencia “bajo ningún concepto”.

″¿Por qué me pregunta tanto por agresiones a periodistas y no me pregunta por cómo han tiroteado con una escopeta a cuatro vehículos en Jaén? ¿Por eso no me pregunta?”, dijo antes de admitir que “está mal hecho” dificultar el trabajo de un periodista de TVE ondeando una bandera.