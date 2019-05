Tensión entre Risto y Carme Chaparro en 'Todo es mentira': "Como compañero te pido..."

El encontronazo entre Risto Mejide —presentador de Todo es mentira— y el profesor y expolítico Juan Carlos Monedero se ha cobrado una nueva víctima colateral: Carme Chaparro, conductora de Cuatro al día, programa que va después en la parrilla.

En el programa de este lunes, el equipo de Risto ha intentado hacerle un escrache a Monedero a la salida de la Facultad donde da clase y le han llevado unos mariachis. El profesor ha salido rápidamente en su moto y no se ha parado con la reportera.

Momentos antes de terminar Todo es mentira, Risto —que estaba acompañado de una tuna— ha conectado con Chaparro, que estaba en su plató con Monedero sentado a su lado. La presentadora ha asegurado que el profesor “tiene todo el apoyo” tanto suyo como del espacio en el que colabora. “Si él me dice que no, esa tuna no entra por la puerta”, ha dicho tajante Chaparro.