Tensión entre Susanna Griso y Rocío Monasterio: "Ese dato no sé de dónde lo saca usted"

La candidata de Vox ha continuado con su discurso y ha dicho que los que “trataron como a un animal fueron ellos a la niña de 16 años”. La presentadora, ha respondido diciendo que no entra a valorar una presunta agresión sexual, ya que la puede “cometer un MENA o un español”. “Hablar de manadas de MENAS me horroriza”, ha añadido.

Existen católicos que son muy buena gente. Otros que no tienen nada de cristianos, pero no son sectarios. Luego, los muy españoles que escupen odio y no pisan una misa desde la Comunión. Y, por último, Rocío Monasterio Vox y su ataque a los MENAS en Susana Griso.😳 ➡️ @CetroEl pic.twitter.com/DtTHsmmdXV

Aquí el problema es que las madres pensamos que no nos va a pasar hasta que su hija pasa por el parque del Oeste. A esa niña sí que la trataron como a un animal porque la rodearon entre 13, la acosaron y salió de milagro”, ha incidido Monasterio.

Griso, que se ha mostrado molesta con este acrónimo al preferir calificar a estos menores como “extutelados”, le ha planteado que están en la calle sin poder trabajar ni estudiar: “La mayoría de los casos no tienen papeles y no se les permite legalmente hacer nada”.

Monasterio, en ese momento, ha vuelto a dar el dato de que en la Comunidad de Madrid se pagan 4.700 euros al mes por cada MENA. Rápidamente, se lo ha desmentido la periodista: “Ese dato no sé de dónde lo saca usted porque he estado rastreando y le aseguro que no lo he visto en ningún sitio. En todo caso, es una inversión porque este país necesita inmigrantes si luego le damos trabajo”.

Finalmente, Griso ha decido zanjar el asunto para poder proseguir con la entrevista. “No nos vamos a poner de acuerdo, señora Monasterio. También estaría bien que algunos políticos escuchasen a estos chavales extutelados y se enterasen de su realidad, se lo digo de verdad, si quieren resolver esta cuestión”, ha sentenciado.