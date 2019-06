Tenso encontronazo de Jorge Javier con una colaboradora de 'Sálvame': "Puedes irte..."

Jorge Javier Vázquez no se corta. El presentador de Supervivientes y de Sálvame ha sido muy contundente con Gema López, colaboradora del programa.

Desde el espacio televisivo de Telecinco han valorado unas imágenes en las que Chelo García Cortés, concursante de Supervivientes, se quejaba de que no ha recibido el mismo trato que otros de sus compañeros de concurso.

A la vuelta de esas imágenes, el presentador defendía que “no todos los concursantes son iguales”, algo con lo que López no estaba de acuerdo, que aseguraba que “todos pasan la misma hambre” y reciben las mismas picaduras de mosquitos.

“Es para darme cabezazos, es un programa de televisión. Yo como director de televisión elegiré quién va y quién no”, ha afirmado el presentador.

“Y yo como concursante tendré derecho a quejarme... si es que las quejas son parte del concurso”, ha defendido Gema López.

En ese momento, Vázquez ha sido rotundo: “Como compañera que te tengo respeto, pero ahora no te tengo ninguno. Es que me parece...”.

“Bueno, pues entonces me levanto y me voy si no me tienes respeto”, ha respondido López.

“Sí, con este argumento puedes irte. Me parece que es no entender nada”, ha concluido Vázquez.