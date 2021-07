El tenso momento entre Maroto y Tardà al preguntarle por Vox

“Lo que a Merkel y a Macron y a todos los líderes europeos les parece una enorme anomalía es tener, por primera vez desde la democracia, en el Gobierno de España a la izquierda radical, incluido al Partido Comunista, dentro”, ha esgrimido el popular durante su respuesta. Acto seguido, Joan Tardà le ha reprochado que no le respondiese y que su pregunta iba en la línea de que el presidente francés y la canciller alemana nunca gobernarían “con fascistas”.

El nacionalista le ha pedido su opinión sobre las líneas rojas que establecen algunos gobernantes europeos a la ultraderecha. ”¿Por qué el Partido Popular no actúa con la misma contundencia respecto a Vox?”, ha comentado Tardà.

“Sí te he respondido perfectamente, perfectamente”, ha asegurado Maroto a Tardá, para espetarle que “a lo mejor no te gusta que te diga la anomalía democrática de la izquierda”. Luego, el senador del PP le ha precisado que “llamar fascistas a los militantes de Vox es su alusión”, mientras Tardà se defendía alegando que no se había referido a los “electores” sino al partido.

El entrevistado ha zanjado el rifirrafe explicando que “poner etiquetas es muy sencillo” y que su prueba del algodón es que cualquiera puede decir lo que quiera en campaña. “Lo importante es qué se pacta, no tanto el con quién”, ha sentenciado Maroto, revelando que lo que le preocupa a él es que el PSOE haya pactado con “su partido”, ERC.

(Puedes ver el momento a partir del minuto 1:33:36)