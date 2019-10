¿Cuál es la gran joya gastronómica de España? La respuesta es obvia: el jamón ibérico de bellota; recientemente pudimos degustar 15 de estas grandes joyas en un singular salón en Madrid: Tentación Ibérica. Eso sí, acompañados por vinos de unas 15 bodegas que, cual fiel escudero, se arrimaban al perfume de las patas curadas del cerdo autóctono.

David Fernández-Prada, organizador del evento, nos comentó: “Tentación Ibérica es un salón donde el hostelero puede probar todos los grandes jamones de este país con vino, complemento perfecto del buen ibérico, buscando la mejor armonía realizando originales juegos sensoriales”.

Ese era el reto, encontrar el mejor maridaje entre este manjar y el de los distintos tipos de jugos fermentados de la uva. Primero catamos todos los jamones que dividimos en jamones de bellota 100% ibérico (en su pezuña llevan el precinto identificativo de color negro) y supone que el cerdo es 100% de pureza ibérica (unos 450 € la pata de 8 kilos); después los de la precinta roja: jamón de bellota ibérico (cuyo cerdo tiene al menos un 50% de pureza y se suelen mezclar con el cerdo blanco Duroc, unos 150 € la pata).

En España existen en la actualidad cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de jamones ibéricos: Guijuelo (Salamanca); Dehesa de Extremadura (Extremadura); Jabugo (Huelva); Los Pedroches (Córdoba). En 2017 se produjeron en España un total de 600.000 jamones 100% ibéricos de bellota, que garantizan que los últimos cuatro meses de vida del cerdo de fina caña y pezuña negra, es de montanera: se alimentan en la dehesa, al aire libre, donde comen bellotas, raíces, tubérculos y hierbas, y que, al caminar hasta 4 kilómetros al día, la grasa se entrevera en la carne del jamón.

Nos gustó mucho Tartessos, de Jabugo, por la intensidad de su sabor. Ángel Maestre, profesor de cata de jamones de la marca, nos comentó que este se debe degustar entre 22º y 25º C, pues su grasa se funde en la boca a 27º C, lo idóneo es fundir la loncha de jamón contra el paladar durante 8 segundos, por ello el jamón se come con los dedos, pues la temperatura corporal empieza a fundir la grasa. Y además afirma que el mejor maridaje es con champagne. Todavía recuerdo una presentación gloriosa de Dom Perignon con el ibérico de Guijuelo Joselito.