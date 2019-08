Europa Press Entertainment via Getty Images

Campos aclaró que el titular de la portada estaba fuera de contexto. “Dentro se ha desarrollado la pregunta como yo se la he contado con sensibilidad y gratitud, como yo lo hice”, ha señalado en el programa de Telecinco y, además, detalló que ella ya tiene los pezones reconstruidos tras la doble masectomía a la que se sometió en noviembre de 2018, algo de lo que no pueden disfrutar todas las mujeres.

“Nadie me tiene que regalar los pezones porque yo los tengo. Los tengo no debido a que los conservara ya que eso es un foco muy grande de células cancerígenas, sino porque mi doctora tuvo la valentía de hacérmelos en la reconstrucción”, ha señalado. “Yo pensaba que en esa intervención iba a salir como otras muchas mujeres que no salen con los pezones reconstruidos”, ha añadido.

La colaboradora recordó que lo que dijo de Alejandro Sanz fue que le regalaría “una sesión con un tatuador amigo suyo para que me tatúe el pezón” después de que él le mandase un vídeo para ayudarla. “Que Alejandro tuviese un minuto de su vida para pensar en mi felicidad es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la enfermedad”, ha detallado.

Por ello, el cantante de Corazón partío le dedicó un mensaje tras el polémico titular de la pasada semana.

“Los titulares que frivolizan con algo tan serio acaban desapareciendo...pero los #TatuajesSolidarios son para toda la vida”, escribió en sus redes sociales junto a un vídeo de un amigo suyo, @rodrigogalveztattoo, que se encarga de tatuar de forma altruista a mujeres masectomizadas.