Terelu se abre sobre su problema de salud: "Presenté 'Sálvame' en unas condiciones deplorables"

“Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud”, cuenta Terelu Campos este miércoles en la nueva entrega del blog que publica en Lecturas. Como relata, hace unos días comenzó a notar que no estaba muy bien de la voz. “Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir. Tengo un edema de Reinke”, relata la presentadora de Sálvame.