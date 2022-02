La indescriptible entrada de Terelu Campos y María Patiño en 'Sálvame": "Me estoy muriendo de miedo"

Telecinco se ha apuntado un tanto al hacerse con la secuela de la telenovela de éxito mundial Pasión de Gavilanes para su emisión en España y ya le está sacando rendimiento en la parrilla —y eso que aún no hay fecha de estreno—.

Algunos de los protagonistas ya han pasado por El programa de Ana Rosa y este lunes Sálvame le ha hecho un guiño al culebrón para el cual no hay calificativos suficientes. Terelu Campos y María Patiño han comenzado Sálvame Lemon Tea montadas a lomos de sendos caballos y con una mezcla entre pavor y risa.

“Está claro que yo no podría ser protagonista de Pasión de Gavilanes porque lo mío no son los caballos”, comentaba Campos mientras Patiño le pedía que no levantara la voz para que no se asustaran los animales.