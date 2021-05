Después de que Carles Francino impactara con su testimonio sobre su ingreso hospitalario por coronavirus este lunes, Terelu Campos se ha lanzado a contar el suyo en su blog de la revista Lecturas. Hasta el momento, se desconocía que la hija de María Teresa Campos hubiese dado positivo en covid.

La periodista se ha decidido a relatar su experiencia 23 días después de contagiarse. “Cuando me comunicaron que era positiva me embargó el pánico. ¡Qué cara no pondría! La enfermera que me hizo la prueba me dijo: “Si quieres tomar un Lexatin tómatelo porque es normal”, explica.

Terelu se refiere a ese momento como un instante cargado de “estrés y miedo” a causa de la incertidumbre. Un desasosiego que provoca, añade, que cualquiera se plantee cómo será, si el virus le “llevará a la UCI o se pasará de manera leve”.

La presentadora ha explicado que uno de los síntomas que desarrolló días después de dar positivo fue la pérdida de olfato y que su vida era pura rutina. “Te levantas, te tomas la temperatura, el control de la saturación y, cuando todo eso está bien y no hay fiebre, piensas cómo vas a pasar el resto del día. Cualquier cosa anómala que sientes te hace sentir pavor y si la saturación baja un poco te vuelve a invadir el pánico”, escribe.

Un pánico que fue a más al pensar en que, si empeoraba, estaría sola por no tener pareja. “La inseguridad de la soledad al pensar que me pudiera pasar algo ha sido bastante difícil para mí. No he parado de darle vueltas a la cabeza”, confiesa.

Asimismo, ha querido lanzar un mensaje a la clase política. “Les pido que incidan, por favor, en la vacunación masiva”, recalca.

Para finalizar, la colaboradora de Viva la vida ha transmitido unas palabras de ánimo y un mensaje para remover alguna conciencia: “Todos tenemos ganas de salir, de relacionarnos y de que esto acabe cuanto antes, pero esto no puede convertirnos en unos irresponsables. Me preocupan muchísimo las imágenes que he visto el primer día del cese del estado de alarma. No podemos dar pasos agigantados hacia atrás”.

Porque, como subraya, “son muchas las personas que están viviendo esto con terror”, como lo ha sentido ella.