Teresa Rabal cuenta el drama familiar que ha vivido en los últimos años y desvela haber pasado un cáncer

La actriz y presentadora de televisión Teresa Rabal ha contado la difícil situación a la que ha tenido que enfrentarse en los últimos años. La catalana ha luchado contra un cáncer y ha tenido que recuperarse de la muerte de su marido, Eduardo, y ahora de su madre, la mítica intérprete Asunción Balaguer.

En una entrevista concedida al diario ABC, Rabal ha repasado sus últimos años, ha hablado de su madre y ha desvelado que ha pasado por un cáncer de mama. “Voy a ver si me repongo un poco y vivo porque estoy reventada. Tengo revisiones, pero estoy bien”, ha confesado.

Sobre su madre, fallecida el pasado 23 de noviembre, Rabal ha contado que, aunque no sabe a ciencia cierta la enfermedad que padecía, posiblemente se tratara “de un cáncer de vejiga”. “No lo sabemos porque no pudieron intervenirla. No podían por la edad (94 años). Ya le fallaban el corazón, los pulmones y tenía que tener oxígeno durante veinticuatro horas”, ha indicado.

“El domingo le dio un ictus cenando y el lunes la tuve que ingresar. Ya no se podía hacer nada por ella”, ha continuado. También ha afirmado que estuvo cuidándola durante los últimos meses en su casa porque decía que la llamaran “porque montaba una...”.

Además, Rabal ha desvelado que se encuentra con ganas de hacer teatro y que tiene entre manos la grabación de un disco para el 2020 “que será un poco el broche de la carrera musical”.