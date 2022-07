Los 'trucos' del Gobierno para ahorrar un 7% de gas: "Un esfuerzo, no un sacrificio"

Europa Press News via Getty Images

España también tendrá que apretarse el cinturón en materia gasística. Mucho menos que el resto de grandes potencias de la UE, no obstante. El Gobierno ha dado su visto bueno al texto comunitario que fija recortes en el consumo de gas para blindarse ante un potencial corte de suministro ruso. Un 15% menos para casi todo el bloque y un 7% para España, en virtud de una excepción ibérica que celebra Moncloa .

“La situación requiere esfuerzo, no sacrificio”, ha apuntado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en una entrevista este miércoles en Al Rojo Vivo (laSexta) . La titular de la cartera energética ha pedido tranquilidad y ha adelantado algunas claves de ese plan de ahorro.

Más que normas, habla de detalles. Pide ser “extremadamente cuidadosos” en el consumo doméstico o laboral, algo que, ha dicho, no siempre ocurre. Así, ha planteado ideas como apagar las luces que se quedan encendidas, abrir las ventanas por la noche en verano en lugar de usar el aire acondicionado, no dejar los aparatos eléctricos conectados si no están en uso...