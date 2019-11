Teresa Rodríguez exige que Susana Díaz dimita como diputada tras el fallo de los ERE

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, de haber hecho “todo lo posible” para que la investigación sobre los ERE fraudulentos no salga adelante: “Por esto es muy difícil intentar recuperar el dinero que se ha gastado en algo para lo que no estaba destinado”, ha afirmado Rodríguez, en alusión a las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien este miércoles ha afirmado que estudia la vía jurídica para reclamar el dinero robado.

En este contexto, la coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha exigido a Díaz que, por “decencia”, dimita como diputada autonómica.

Rodríguez ha esgrimido que bajo el mandato de Susana Díaz (2013-2019), la Junta de Andalucía “decidió retirar” la acusación particular en la pieza política de los ERE, lo que implica -ha dicho- que “no se puedan pedir” responsabilidades civiles para recuperar el dinero malversado.

Además, Rodríguez ha explicado que la Cámara de Cuentas de Andalucía tiene 28 auditores para toda Andalucía, que “son incapaces de hacer las auditorías para que algo así no vuelva a ocurrir”. En este sentido, la líder de Podemos Andalucía ha matizado que muchos mecanismos no se han puesto en marcha, por lo que mantiene “pocas esperanzas de que esto no vuelva a pasar”.

“Desde que yo tengo uso de razón, ha sido un lugar común que tener el carnet del PSOE en la cartera era garantía para tirar para adelante. Pero ver eso reflejado en una sentencia tiene gran carga de profundidad”, ha defendido Rodríguez, quien ha considerado que “hay que pedir cuentas por las decisiones políticas, que han ayudado al PSOE a mantenerse 40 años en el poder”.

“El reparto era arbitrario, además de los intrusos... y lo único que ha hecho la Junta es poner impedimentos y por eso creemos que el PSOE debe expiar su culpa”, ha defendido Rodríguez.

La líder de Podemos, quien ha sido la voz más beligerante dentro de su formación tras la sentencia de los ERE, ha opinado que “el gran problema es que el daño ya está hecho, y ahora no hay funcionario a quien no le tiemble el pulso para firmar ayudas al tejido productivo y al empleo”: “No puedo ser menos beligerante porque vivo aquí”, ha afirmado, antes de sentenciar:” Por eso tengo pocas esperanzas de que esto no vuelva a pasar”