Irene Montero, sobre la expulsión de Teresa Rodríguez durante su permiso de maternidad: "La política no para"

Preguntada por este asunto en Las Mañanas de Radio Nacional de España, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha dicho lo siguiente:

“Esto es algo que, como bien sabe Teresa, forma parte de la autonomía de las organizaciones tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz. Ellos toman esas decisiones. Saben, porque he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, que la política no para mientras estamos de permiso. Piensen en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad. Es cierto, es muy triste, la situación de diferencias no ha frenado en estos meses en los que Teresa ha estado fuera. Es algo muy triste y me remito a lo que digan mis compañeras de Unidas Podemos”.