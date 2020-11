Teresa Rodríguez, la sultana anticapitalista

“Desde el primer momento ha sido una persona hosca y una persona con una animadversión al PSOE enorme. Eso es indiscutible”, cuentan fuentes del PSOE andaluz, que creen que su ‘no’ a los socialistas le ha perjudicado: “Le hizo mucho daño cuando dijo que con el PSOE ni muerta. Hay mucha gente de su entorno electoral, no sé si ideológico, pero sí electoral, que entiende que pueden ser críticos con el PSOE, pero con el PSOE ni muertos, no, porque en los tiempos que corren no se le puede cerrar la puerta al principal partido de la oposición, de Andalucía y de la Cámara”.

Adelante Andalucía recibe de la Cámara autonómica 1,67 millones que se reparten así: un 65% para Podemos y un 35% para IU. Desde la ruptura, no ha sido transferido ni un euro al partido de Iglesias, que no ha podido contratar asesores. IU comprobó que Anticapitalistas revocó el acceso de su administrador a la cuenta. Y, Rodríguez, presidenta del grupo, comunicó al Parlamento el cambio a otra cuenta que manejan solo los suyos.

Ese es el motivo por el que los políticos creen que ha incurrido en transfuguismo. También los del PSOE y Vox, que se han puesto de acuerdo para aceptar su expulsión. “Hay que preguntar a IU y Podemos por qué la ultraderecha y el PSOE se han puesto de acuerdo. Habían acordado sus apoyos antes de la reunión de la mesa. Todos tienen motivos para no querernos mucho. Hemos dado mucho la lata con las dietas y los privilegios de los políticos. Me quieren convertir en la penúltima purga de un espacio que solo ha sido ganador cuando ha sido plural”, cuenta.

No obstante, sus rivales políticos difieren. “Ella realmente ha hecho una oposición muchísimo más dura al PSOE que a la derecha en Andalucía. Y a mi me consta que dentro de su propia formación no ya de Anticapitalistas, que también hay gente que piensa distinta a ella en este sentido, sino de Adelante Andalucía, y no solo la parte de IU ni mucho menos, esto de no acercarse al PSOE no les ha gustado nunca y ya está. Es una persona difícil, una persona con la que las sesiones de control al Gobierno en la anterior legislatura eran durísimas”, cuentan fuentes socialistas.

Por lo menos, ser madre otra vez vuelve a ser “lo mejor” que le ha pasado en la vida. “Es otra dimensión de lo que importa. Yo he militado siempre por una especie de solidaridad con los desconocidos, ese ‘sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo’ que decía el Che, que era la cualidad más linda del revolucionario. Ahora sigo militando por eso, pero muy concretamente por el futuro de mis hijas, porque tengan un planeta sano en el que vivir, porque no les corten las alas por haber nacido niñas, porque no las explote nadie ni vivan con apatía la explotación de nadie más. Me ha cambiado en casi todo”, dice.

¿Tendrá éxito Rodríguez si lo intentan por su cuenta? “Su liderazgo se circunscribía a nuestra comunidad autónoma. Entonces, tampoco ella tenía una proyección nacional como otros líderes de Podemos. Aquí hay una divergencia grande política entre Podemos lo que representaba dentro de Podemos Teresa Rodríguez hasta el punto de que se ha ido del partido. Los andaluces, como se presente en las próximas elecciones, ya veremos el aprecio que le tienen. Desde luego, en las encuestas, sale siempre bastante mal parada. Mi opinión es que si se presenta en solitario en las próximas elecciones tendrá un pésimo resultado”, aventuran socialistas andaluces de primer nivel. Mientras, la sultana anticapitalista batalla para que el sol no se ponga en su camino.