Teresa Rodríguez: "No me he ido de Podemos, me han expulsado"

El divorcio entre Podemos y Anticapitalistas sigue dando que hablar. La ya diputada no adscrita y líder de Anticapitalista, Teresa Rodríguez, ha asegurado este lunes que ella no se ha ido de Podemos sino que la han “expulsado” del partido morado tras la reunión de la Mesa del Parlamento que la apartó de Adelante Andalucía, junto a otros siete compañeros, “para justificar” la acusación de transfugismo que alegó el partido morado, y amparó IU, para propiciar su salida del grupo parlamentario.

“No me he ido de Podemos, me han expulsado de Podemos justo después de la reunión de la Mesa ―que acordó su salida del grupo parlamentario―, dije que no me presentaba a la dirección de Podemos Andalucía pero seguía inscrita en Podemos y ofreciéndome a la siguiente dirección, pero la expulsión del partido morado ha venido después y ‘ad hoc’ para tratar de justificar el tema del transfugismo”, ha afirmado Teresa Rodríguez en una entrevista en Espejo Público.

A su juicio, el acuerdo de la Mesa para situarla a ella y a siete diputados más como no adscritos, que fue respaldado por el PSOE-A, PP-A y Vox, fue posible porque el PSOE-A “tiene especial interés en quitarnos de en medio y tener el camino libre con una izquierda sumisa que le acompañe en un eventual futuro cogobierno”, mientras que a los partidos de derecha “les interesa tener una izquierda desunida”.

“Lo que no entendemos es de IU y Podemos ese interés por romper un grupo parlamentario que funcionaba bien, que tenía consenso y paz”, ha sostenido antes de lamentar que en la actual coyuntura marcada por las consecuencias del covid-19 estén sumidos en este debate orgánico.

Así las cosas, Rodríguez ha insistido en que “no tiene sentido” en que tras el acuerdo “pacífico” que alcanzó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado febrero “hoy se rompa de forma unilateral, sin avisarnos si quiera, sin posibilidad de defendernos” y más cuando entiende que se ha llevado a cabo en base a posiciones “que se han hecho de forma ilegítima”.

En este sentido, ha explicado que su expulsión de Adelante fue consecuencia de un escrito que presentó la portavoz parlamentaria de Adelante y miembro de IU, Inmaculada Nieto, a la Mesa de la Cámara “de forma unilateral, sin que pasara previamente por el grupo”.