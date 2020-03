Todos los términos importantes sobre el coronavirus que debes conocer

Aunque los términos coronavirus y COVID-19 se usan de forma intercambiable, los coronavirus en realidad son una familia de virus, algunos de los cuales afectan a los humanos y otros, no. El coronavirus que tanto preocupa al mundo ahora recibe el nombre de SARS-CoV-2 para no confundirlo con el SARS [síndrome agudo respiratorio severo] que brotó en 2003. Por su parte, el SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19. (Si esto te resulta confuso, que sepas que le pasa a mucha más gente. No te preocupes por los detalles semánticos, ya que todo el mundo va a entenderte digas coronavirus o COVID-19).