Las terrazas de los bares asedian a los vecinos de Madrid

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Estas medidas, sin embargo, no han sido recibidas por los vecinos con demasiado júbilo, la ven insuficiente. Están acostumbrados, declaran, a que los horarios no se cumplan y a que las denuncias que interponen no se tramiten. “La norma es un papel, si no hay medios, pues no se va a aplicar, porque los hosteleros por sí mismos no lo van a hacer”, sostiene Pilar con resignación.