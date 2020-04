¿Y por qué esa proliferación del terror en tiempos de crisis? Pues porque es terror frente al miedo, que es una cosa menos tangible, como que te quedes sin trabajo, a no tener recursos, o a la muerte, a la tuya propia o a la de tus allegados. En las películas, en el terror, alguien sufre por ti, físicamente mucho más que tú, resultando una catarsis definitiva. Eso llenó en su día las salas, y ahora ese cine se está consumiendo en casa, por imperativo de la pandemia, sobre todo en plataformas, tanto las OTT internacionales como las nacionales tipo Planet Horror, la única en España dedicada exclusivamente al género.

Llevamos unos años que se anuncian, una tras otra, películas que reinventan el cine de terror, algunas de ellas calificadas con las etiquetas de cine indie o “de autor”. Independientemente de que lo de clasificar las películas en “comerciales” y “de autor”, me parece la cosa más antigua del mundo, ya que a casi todas las productoras y los directores se les puede achacar un estilo y por tanto una autoría, tengo claro que estas nuevas películas no inventan nada que no se haya rodado en el siglo pasado. Se supone que ciertos últimos títulos abordan “terror con contenido social”, pero, ¿Aquellas películas, Freaks o Frankenstein, con sus simbolismos no lo abordaban…? Desde que el cine existe, aquellas propuestas eran tan intelectuales, o más, que otras de ahora. Todo está inventado, y el terror ficticio, frente al miedo real, también. Y es demandado, por lo que lo seguimos que tener produciendo, con sus códigos y sus señas de identidad.