¿Está o no está en el museo del Prado?

Da igual de dónde seas porque seguramente sepas que Las Meninas de Velázquez se pueden ver en el museo del Prado en Madrid o que La familia de Carlos IV de Goya está colgada en la pinacoteca madrileña.

Hay cuadros que todos vinculamos con la galería de arte, que celebra este 2019 su bicentenario recogiendo el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, pero otros muchos todavía nos siguen generando dudas.

¿Hay alguna obra de Joaquín Sorolla? ¿Y de Rafael? ¿Qué pasa con Da Vinci? No, no tienes que responder a estas cuestiones, este test es mucho más fácil. Te presentamos 15 obras de arte famosas y tú solo tienes que decidir si están o no en el Prado. ¿Aprobarás?