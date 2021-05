El testimonio de los policías en Ceuta: "Hacen falta refuerzos urgentes, pero la crisis no se soluciona mandando cientos de policías ahora"

FADEL SENNA via AFP via Getty Images

FADEL SENNA via AFP via Getty Images Agentes de policía vigilan la frontera española este martes

Le da la razón su compañero Eduardo García, secretario provincial del mismo sindicato en Ceuta: “Si la diplomacia hubiera intervenido los hechos no hubieran ocurrido así. La Policía no puede luchar contra avalanchas ni contra población vulnerable como la que entró en un primer momento, con un alto porcentaje niños y mujeres embarazadas”.

El Gobierno de España ha reaccionado con el envío de unos 250 policías y más refuerzos de Guardia Civil, además de la llegada de tropas del Ejército. “250 agentes es básicamente nada para atender esta oleada”, lamenta Víctor Vigil, que detalla que “esos 250 se necesitan pero no solo de intervención en la frontera, sino de unidades de científica, de extranjería... Aparte, reclama medios materiales como cascos y escudos “pero que estén en buenas condiciones, no de los heredados de las UIP” [las unidades de intervención policial, popularmente denominadas antidisturbios].

La entrada masiva de los más de 8.000 migrantes llega en un momento en el que Ceuta marca los índices más bajos de coronavirus en toda España. El posible efecto en caso de haber llegado personas contagiadas inquieta al cuerpo, como apunta Domingo García: “No se sabe quién viene infectado; podemos estar ante un nuevo brote cuando la situación parecía controlada aquí”.

No es el único riesgo al que se enfrentan. Vigil pone el foco en los enfrentamientos con algunos migrantes, que han “arrojado hasta líquidos inflamables a los agentes”, pero va más allá. Asegura que “también inquieta la presencia de personas en la zona con proclamas como ‘España es cristiana y no musulmana’. No es tan peligroso como esos ataques, pero no ayuda en absoluto”.

Por ello, los dos policías vuelven a llamar a la vía diplomática como solución necesaria del conflicto. “Hace falta que la UE se conciencie de lo que está ocurriendo, porque esto no deja de ser frontera europea. Hay que iniciar contactos urgentes con Marruecos”, remata el representante del sindicato en la ciudad autónoma.