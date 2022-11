Todo esto cambió en marzo de 2011 , cuando estallaron los disturbios en las calles de Deraa, Alepo y Damasco con grandes protestas desencadenadas por el malestar y la tortura. Sin embargo, esto no me disuadió de perseguir mi pasión por la educación y fui a la universidad en 2014, tres años después del inicio de la guerra. La universidad fue bombardeada en dos ocasiones y perdí a algunos de mis amigos en la guerra, con explosiones, bombardeos y ataques todos los días durante los dos primeros años.

En 2018 terminé mi carrera y fui a visitar a un amigo en Hassakeh. Me habló de una organización en la que podría conseguir empleo, algo escaso en Siria en ese momento. Un mes después me llamaron para una entrevista y empecé a trabajar con MSF .

Es imposible contar el número de vidas que han sido destruidas; el daño es incomprensible. Muchas personas siguen desplazadas y no pueden volver a sus casas porque no tienen capacidad para reconstruirlas.

“Quiero que el mundo sepa que la guerra siria aún no ha terminado. Tal vez sea la fatiga de los medios de comunicación lo que hace que la gente no hable de Siria, pero la guerra no ha terminado.”

Quiero que el mundo sepa que la guerra siria aún no ha terminado. Tal vez sea la fatiga de los medios de comunicación lo que hace que la gente no hable de Siria, pero la guerra no ha terminado.

Haber crecido en el noreste de Siria me hace ver que llegamos a la edad adulta y a la mentalidad adulta antes de tiempo. Nos perdimos la infancia y la adolescencia. Si no hubiera vivido aquí y la guerra no hubiera ocurrido, probablemente estaría en otro país, viajando; ese era mi plan de niño, viajar por el mundo. Pero la libertad es un sentimiento desconocido aquí. La libertad es un lujo que nunca he conocido...