Estas supervivientes musulmanas de violencia de género necesitan que las escuches

El reciente repunte de islamofobia (crímenes violentos, políticas de intolerancia e incidentes diarios de acoso) no ha hecho más que complicar la lucha contra la violencia de género en la comunidad musulmana. Cuando los medios representan a los hombres musulmanes como un grupo violento y monolítico que oprime a las mujeres, el miedo a recibir críticas de los no musulmanes hace que el problema de la violencia de género sea mucho más difícil de abordar, explica Juliane Hammer, profesora asociada de la Universidad de Carolina del Norte y autora del libro Peaceful Families: American Muslim Efforts against Domestic Violence.

INSTITUTE FOR SOCIAL POLICY AND UNDERSTANDING Según la organización Institute for Social Policy and Understanding, los musulmanes son tan propensos como cualquier otra comunidad religiosa o laica a tener en su entorno a alguien que haya sido víctima de maltrato en el hogar.