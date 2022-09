Enganchados al WhatsApp y a los "mapas de reconquista": qué sienten los ucranianos en España siete meses después

SOPA Images via Getty Images

“Es una mezcla de emociones: alegría, dolor, rabia, miedo, ¿sabes?”. El testimonio de Olesya, la directora de la ONG ‘Dos Tierras, Dos Soles’, es el resumen perfecto del sentir de una comunidad extensa, la de los ucranianos en España. Pese a los 3.000 kilómetros que les separan de sus fronteras más occidentales, sienten y padecen la guerra. Evitan las bombas, pero no el dolor, al que se suma la impotencia de vivir en otra tierra donde desde hace años, décadas en algún caso, tienen su vida formada.

Como ella, Irena, Svitlana, Jorge o Andrés. Se superponen nombres ucranianos y españolizados, reflejos de la amalgama de culturas en una generación que aunque llegó a España hace tiempo y ya ha echado raíces aquí, no puede olvidar su tierra. Ya no les es posible regresar, no viven la guerra en primer plano, pero sí a golpe de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea. La ansiedad de depender de un mensaje. Los cinco han contado a El HuffPost cómo viven el día a día de la invasión.