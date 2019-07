Los Beatles te cambiaron la vida y no te habías dado cuenta

Si no hubiesen existido Los Beatles, la industria musical habría sido totalmente distinta. Habría grupos que no tocarían lo que tocarían, campañas que no habrían funcionado sin tener una canción de los cuatro de Liverpool como jingle y lugares que se consideran míticos seguramente pasarían desapercibidos. ¿Acaso alguien se haría fotos en el paso de cebra de Abbey Road? Tampoco sabríamos que habría sido del mundo de la moda sin la portada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club, sin las levitas y los característicos peinados de la banda. Ese universo distópico musical lo plasma Danny Boyle en la cinta Yesterday , que llega a los cines este viernes 5 de julio.

No solo hay grupos de britpop y de rock inspirados en ellos. También de pop, en la cinta de Danny Boyle aparece Ed Sheeran y él mismo reconoce que Los Beatles le marcaron la vida. “El cantante habría dicho que no con cualquier otro grupo, porque admite que la canción que escribe el protagonista [originalmente de Los Beatles] es mejor que la suya”, comenta el experto en música, Javier de Castro.

El musicólogo desvela que incluso el grupo de Mick Jagger debe sus primeras composiciones a la banda. “El primer éxito de Los Rolling Stones, que fue I wanna be your man, fue una canción que surgió a raíz de un encuentro entre los representantes de ambas bandas. “Paul McCartney y John Lennon subieron a un altillo por el Soho y al salir, tenían una canción que le dieron a los Rolling. Era esa”, detalla.

Los cuatro de Liverpool también han incrementado las paradas indispensables para todo turista que pase por las islas británicas. ¿Acaso no todo el que va a Londres no se hace una foto súper original imitando el cruce de los cuatro de Liverpool por los Abbey Road imitando la portada del disco del mismo nombre?

Algunos animales tendrían otro nombre

Sin ellos, los científicos no habrían tenido inspiración para ponerle nombre a los descubrimientos. Lucy, la australopiteco descubierta por un grupo de paleontólogos en 1971 y es la primera homínida de la que tenemos referencias. El nombre lo recibe de la canción del grupo británico Lucy in the sky with diamonds. También recibe este nombre, por el mismo tema, el mayor diamante del mundo.

El segundo nombre más popular sería Lennon, con el que se ha bautizado a un cráter en Mercurio y araña exótica Bumba lenonnio el de la avispa Notiospathius johnlennoni.

Ni Rosalía, ni Beyoncé: los pioneros en álbumes conceptuales

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club supuso un punto de inflexión en la trayectoria de la banda y también, de la música popular. Antes de que Beyoncé sacara Lemonade y Rosalía, El mal querer, los de Liverpool ya habían sacado su disco conceptual. “No era el típico álbum de esa época que metían una serie de singles que ya habían salido, sino que eran canciones inéditas”, señala De Castro. Además, el experto recalca la importancia de insertar nuevas melodías como el sitar de Ravi Shankar.

“Todas las canciones estarían unidas unas con otras, fueron los primeros. Incluso se crearon sus propios personajes”, señala Tarazona, que llama la atención sobre la estética del propio disco. “La propia portada de Sgt. Pepper’s es todo un icono, incluso un detalle mínimo que es que un español introdujese las letras de las canciones impresas en la carátula”, señala.