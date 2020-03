'The Guardian' se convierte en 'trending topic' por su durísimo artículo sobre España

El diario británico The Guardian se ha convertido en la mañana del jueves en trending topic en Twitter por su durísimo artículo sobre la crisis del coronavirus en España.

El medio asegura en su artículo que el país que preside Pedro Sánchez vive “uno de los momentos más oscuros y dramáticos de la historia española reciente” y critica la gestión del Gobierno.

“España es ahora el foco de la pandemia mundial, un título macabro que se ha pasado de país en país durante cuatro meses, comenzando en Wuhan, China, y viajando a través de Irán e Italia”, reza el texto.

The Guardian asegura que las autoridades no actuaron de forma consecuente cuando el virus ya afectaba a otros países: “España había visto lo que sucedió en China e Irán. También tiene Italia cerca, a solo 400 millas a través del Mediterráneo y un ejemplo de cómo el virus puede propagarse rápida y brutalmente dentro de Europa. Sin embargo, los españoles no pueden culpar a esa proximidad. No hay fronteras terrestres con Italia, mientras que Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, todos los países que están mucho mejor, las tienen. De hecho, esta puede ser una de las razones de la tardía respuesta del país. España pensó que estaba lo suficientemente lejos”.

Además, recogen una declaraciones de Fernando Simón, en las que aseguraba que “España solo tendrá un puñado de casos”. “El número de muertos per cápita ya es tres veces mayor que el de Irán, y 40 veces mayor que el de China”, apostilla The Guardian.

El medio británico pone el foco en el partido de la Champions League que el Valencia jugó en Italia contra el Atalanta y al que acudieron 2.500 aficionados del equipo che.

También señala que el día 8 de marzo se celebrasen en España distintos eventos multitudinarios cuando el coronavirus era ya un problema potencial: “El 8 de marzo, justo una semana antes del cierre del país, tuvieron lugar eventos deportivos, conferencias de partidos políticos y manifestaciones masivas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Tres días después, unos 3.000 fanáticos del Atlético de Madrid volaron juntos para otro partido de la Liga de Campeones en Liverpool”.

Para concluir, The Guardian resalta que España tiene “un magnífico sistema de atención primaria”, aunque señala que la crisis financiera y los recortes derivados de esta ha hecho mella en estos servicios.

“Cuando Sánchez anunció que invocaría poderes de emergencia, tardó más de 24 horas en implementarlos, momento en el cual parte de la población de Madrid y otras ciudades se había dispersado por todo el país. La mala coordinación significaba que el gobierno regional de Madrid había cerrado universidades y escuelas a principios de esa semana, provocando un ambiente festivo en el que los bares y parques estaban llenos y muchas familias se iban a sus casas en la playa”, señala el medio en referencia a lo sucedido momentos antes de que se cerrase el país.