‘The hole X’, el mal gusto con buen gusto.

Diez años para un espectáculo son muchos años. Esos son los años que lleva The hole en cartelera desde que Paco León e Yllana se lo inventasen. De ahí que sus nuevos productores, Let’s go, le hayan añadido la X, convirtiéndolo en The hole X. Unos años por los que ha pasado por varios teatros de la capital y distintos espacios y que ahora llega al polémico Espacio Ibercaja Delicias. Años en los que la idea ha sido exportada sobre todo a Estados Unidos, donde ha sido bien recibido por su espectacularidad. Lugares en los que se reinventaba cada vez sin dejar de ser lo que es.