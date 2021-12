'The New York Times' destaca que Almodóvar sigue haciendo "películas que impactan"

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Pedro Almodóvar, cineasta.

“Pedro Almodóvar sigue haciendo películas que impactan”. Así titula este lunes el diario The New York Times un largo artículo dedicado al director de cine español y que acompaña de varios retratos del cineasta manchego.



En el artículo, que aparecerá en la versión escrita del magacín dominical del diario el día 19, la periodista Marcela Valdés asegura que el cineasta, del que afirma que ganó su reputación con “tragicomedias obscenas”, ha abordado en su nueva película, ‘Madres paralelas’, “la historia más dolorosa de su país”, en referencia a la Guerra Civil, la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y la memoria histórica.



Con este trabajo, según Valdés, Almodóvar sumará nuevas nominaciones a los premios Óscar de la academia del cine estadounidense a las siete que ha logrado en el transcurso de su carrera.



Precisamente, hoy se conoció que la cinta competirá por el Globo de Oro a la mejor película extranjera y su banda sonora, compuesta por Alberto Iglesias, fue nominada a mejor banda sonora.



En un artículo que no escatima halagos, Valdés asegura que el cineasta “ha construido una productora que asegura su libertad artística, ha nutrido a algunos de los mejores actores de España y ha creado comedias que rivalizan con las de los maestros de cine Billy Wilder y Luis Buñuel”.



Como ellos, continúa, Almodóvar “tiene la genialidad para hacer que lo escandalosamente inusual parezca normal”.