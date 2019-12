'The New York Times' elige a un restaurante español como el mejor de 2019 de toda Nueva York

Juntar al chef español José Andrés junto a los prestigiosos cocineros y hermanos Ferran y Albert Adrià es sinónimo de éxito. Los tres juntos abrieron este pasado mes de marzo el Mercado Little Spain y los reconocimientos no se han hecho esperar.

El prestigioso diario The New York Times, mediante su crítico gastrónomico Pete Wells, publicó el pasado martes una lista con los diez mejores nuevos restaurantes de la Gran Manzana y sí, el primero es Mercado Little Spain.

“Es cierto, no podía decidir cómo repartir estrellas al laberinto de restaurantes, bares, cafeterías, quioscos y tienes españolas que preside el chef José Andrés en el complejo Hudson Yards. Pero ponerlo en el número uno del año no fue una decisión difícil”, asegura Wells.

El crítico, que coloca como uno de los fallos el largo nombre del establecimiento, destaca que ha mejorado el nivel de la gastronomía española en Nueva York: “Ha hecho que sea ¿cinco veces mejor? ¿Diez? Nos da ingredientes que nunca antes habíamos”. Wells lo ejemplifica con el cochinillo ibérico o la paella valenciana.

Por supuesto, valora los platos de Ferran Adrià, como sus aceitunas líquidas le siguen “impresionando, o el “destacado recetario para la pastelería” de su hermano Albert.

Pero, a pesar de todos estos platos define como los más impresionantes los más elementales: “El gazpacho que brilla con aceite de oliva y vinagre de Jerez, el chocolate caliente espeso y oscuro que viene con churros recién salidos de la freidora, las copas de gin-tonic”.

Wells hace una última reflexión: “Estos y otros platos son mucho mejores de lo que estamos acostumbrados. Podría ser el único restaurante español de todo Nueva York”.