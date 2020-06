'The New York Times' habla así de Fernando Simón

Él sólo ha replicado una vez a esas solicitudes. Y lo hizo para dejar claro que no piensa irse. “En todo caso, lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que que debo dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado”, advirtió.