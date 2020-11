'The New York Times' habla muy bien de una comunidad autónoma española

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha dedicado un extenso artículo a hablar (muy bien) sobre Asturias, una región a la que denomina “el paraíso natural de España”.

Entre las ciudades, The New York Times se fija en Oviedo, “que muestra una arquitectura prerrománica inmaculadamente conservada”, y en las portuarias Gijón y Avilés.

El artículo destaca especialmente a Somiedo; la parte occidente,donde los osos pardos del Cantábrico deambulan libremente y que es considerado “la cuna del turismo rural en España”; y los pueblos pesqueros de Llastres, Cudillero y Luarca.

Mención al margen merecen los Picos de Europa, cuya “exquisita belleza natural no se puede entender al margen de los pastores que durante siglos han modelado los paisajes” y elaborado quesos premiados como el Cabrales y el Gamonéu, todavía añejados en cuevas de difícil acceso.

The New York Times destaca también que alrededor del 80% de toda la sidra española se produce en Asturias, donde la sidrerías son un elemento básico. En este sentido, subraya que la cocina local es abundante, las raciones muy generosas y la reputación de comilones de los lugareños no es infundada.